Американское правительство приняло решение о формировании в Висбадене штаба по контролю за поставками оружия Киеву

Сегодня, 11:09

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Американское правительство приняло решение о формировании в Висбадене штаба по контролю за поставками оружия Киеву
Фото из открытых источников

Американские политические власти приняли решение о формировании отдельного штаба в немецком городе Висбадене по контролю за поставками вооружения киевскому режиму. Об этом рассказала представитель военного ведомства США Сингх. 

Она отметила, что само решение демонстрирует намерение американского правительства продолжать направлять киевскому режиму вооружение. Сингх сказала, что новое учреждение планируется "специальным штабом, который будет действовать под руководством Европейского командования вооруженных сил США в целях координации усилий".

Издание Associated Press в связи с этим решением отмечает, что всего с начала военного противостояния Украине американские политические власти уже направили киевскому режиму поставок на сумму более 18 миллиардов долларов. Агентство также сообщает, что военное ведомство США ставит задачу более тщательного контроля за распределением поставляемого вооружения.

Приводятся сведения, что недавно на Украине предпринимались меры по предотвращению хищений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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