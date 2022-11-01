Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

Недавно совершивший сделку по покупке крупной социальной интернет-сети Twitter Маск намерен уволить около 3,7 тысяч работников компании, то есть примерно половину всех сотрудников. Об этом сообщает издание Bloomberg. Об этом решении Маск объявит в ближайшие дни. Целью принимаемой им меры является уменьшить расходы на социальную сеть, за покупку которой он заплатит 44 миллиарда долларов.

Также Маска планирует изменить и корпоративную политику, например, он хочет запретить сотрудникам компании работать одновременно в других учреждениях, что ранее юридически им было разрешено. При решении всех указанных задач Маск проводил консультации с экспертами по этим вопросам и разработал разные варианты дальнейших мер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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