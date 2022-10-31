Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

Войска Северной Кореи произвели запуск трех ракет на направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап», приводя соответствующее заявление представителей военного штаба Южной Кореи. Одна ракета пересекла морскую границу с этим государством и упала в море в 167 километрах от одного из его островов. Другая ракета упала в воду в 57 километрах от одного из городов Южной Кореи.

«Ренхап» отмечает, что эти запуски совпадают с проводимыми общими учениями американских и южнокорейских военных соединений в районе Корейского полуострова. Ранее представитель Министерства иностранных дел КНДР заявлял, что политические власти Северной Кореи относятся к этим учениям, как к провокации, и поэтому предпримут ответные меры.

"Это агрессивные военные учения, направленные, главным образом, на отработку нанесения ударов по стратегическим целям КНДР в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове", – сказано в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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