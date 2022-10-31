Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

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Войска Северной Кореи произвели запуск трех ракет на направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап», приводя соответствующее заявление представителей военного штаба Южной Кореи. Одна ракета пересекла морскую границу с этим государством и упала в море в 167 километрах от одного из его островов. Другая ракета упала в воду в 57 километрах от одного из городов Южной Кореи.
«Ренхап» отмечает, что эти запуски совпадают с проводимыми общими учениями американских и южнокорейских военных соединений в районе Корейского полуострова. Ранее представитель Министерства иностранных дел КНДР заявлял, что политические власти Северной Кореи относятся к этим учениям, как к провокации, и поэтому предпримут ответные меры.
"Это агрессивные военные учения, направленные, главным образом, на отработку нанесения ударов по стратегическим целям КНДР в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове", – сказано в заявлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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