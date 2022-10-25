Американские политические власти намерены изменить свой план по отношению к ценам на нефть из России

Сегодня, 10:24

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Американские политические власти намерены изменить свой план по отношению к ценам на нефть из России
Фото из открытых источников

Американские политические власти намерены изменить свой план по введению ценового ограничения на нефть из России. В связи с опасениями экспертов о прогнозируемом усилении нестабильности рынка сообщается, что вмешательство в рыночный процесс формирования цен со стороны политических властей уменьшится.

«Власти США были вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть (в его первоначальном виде - ИФ) из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть и усилием центробанков по борьбе с инфляцией», – сообщает издание.

В сентябре крупные капиталистические государства (большая семерка) приняли решение установить верхний предел цены на нефть из России, чтобы сократить доходы в российском бюджете от ее продажи. К ним присоединилась Австралия и намерена Южная Корея. Отмечается, что Индия и Китай к этому решению скорее всего не присоединятся. Компаниям государств, проводящих эту политику, разрешено проводить сделки с нефтью из России, если она покупается ниже определенной цены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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