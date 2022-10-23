Правительство Шри-Ланки увеличило период действия выдаваемых российским гражданам виз

Сегодня, 18:59

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Правительство Шри-Ланки увеличило период действия выдаваемых российским гражданам виз
Фото из открытых источников

В правительстве Шри-Ланки принято решение об изменении срока действия виз, предоставляемых российским гражданам. Раньше они выдавались на один месяц, а теперь их юридический срок будет сохраняться в течение шести месяцев. Этот новый визовый режим установлен до 25 июня 2025 года.

Политические власти Шри-Ланки ввели это новшество с целью развивать туристическое направление в своей стране. Количество туристов заметно снизилось в период пандемии, и теперь правительство ставит цель набрать прежний более высокий уровень в этой сфере.

По сообщениям российских туристических агентств, рейсы на Шри-Ланку достаточно востребованы.

«Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота"», – пишет одна из компаний. 

В целом среди направлений за границу во время отпусков Шри-Ланка пользуется высоким спросом осенью этого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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