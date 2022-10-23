Турция поставляет Украине меньше беспилотников

Сегодня, 11:39

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Турция поставляет Украине меньше беспилотников
Фото из открытых источников

В последнее время Турция стала продавать украинской армии в два раза меньше беспилотников, что связано с их быстрым уничтожением российской системой противовоздушной обороны. Такое мнение высказал историк Юрий Кнутов, обратившийся к изучению этой темы. Он отметил, что большое количество сбитых турецких беспилотников формирует о них соответствующее мнение. 

Однако, украинские политические власти стремятся продолжать поставлять в армию это вооружение. Поэтому их представители ведут переговоры с Турцией на этому вопросу, но продажи не возрастают, что некоторые эксперты объясняют распоряжением президента Эрдогана. Кнутов также указал на возрастающую стоимость турецких беспилотников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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