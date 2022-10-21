Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

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Государства, входящие в европейский союз, проводят по отношению к России санкционную политику, одной из мер которой является прекращение или значительно уменьшение российского импорта на свои рынки. Однако, по мнению эксперта Милашевской, ЕС из экономических интересов не введет санкции на некоторые товары. Об этом она рассказала «Российской газете».
Милашевская считает, что государства европейского союза не станут снижать объемы закупаемого у России продовольствия, поскольку в противном случае цены на продукты питания сильно возрастут, что формирует условия для массовых протестных выступлений. Также по ее мнению ЕС не введет санкции на поставляемые российские удобрения, ведь они используются в сельском хозяйстве европейских государств.
Что касается их промышленности, то многие ее заводы работают на сырье, закупаемом в России, к которому относятся, например, уран, никель, разные сплавы металлов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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