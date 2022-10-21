В Италии сфомировано новое правительство

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Сегодня в Риме члены нового итальянского правительства вступили официально в свои должности. Они принесли присягу в присутствии президента государства Маттареллы. Новое правительство возглавила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
В сентябре в государстве состоялись парламентские выборы, на которых больше всех голосов получила именно эта партия. Однако их было недостаточно для формирования правительства, поэтому все это время проходили переговоры между правыми о достижении соглашения по вступлению в коалицию. В результате ее составили три партии: «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». От каждой из них были назначены министры в правительство.
Предвыборная программа правых основной акцент делала на решении экономических вопросов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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