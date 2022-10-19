Борис Джонсон вернулся в Великобританию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой отпуск и вернулся на территорию Объединенного Королевства. Возвращение произошло на фоне сообщений СМИ о выдвижении его кандидатуры на пост главы правительства. Выборы должны состояться на следующей неделе. В рейтинге кандидатов Джонсон лидирует - каждый третий консерватор хочет видеть Бориса на посту премьера.

По сообщению британского телеканала Sky News, самолет с Джонсоном на борту недавно приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.

Вчера, в пятницу, о своем желании побороться за пост главы правительства заявила Пенни Мордонт, спикер Палаты общин парламента Соединенного королевства. Таким образом, она становится первым официальным претендентом на должность премьера.

До избрания нового главы правительства исполнять обязанности продолжит Лиз Трасс. На своей должности она пробыла всего 45 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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