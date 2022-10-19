Молдавия закупает газ на случай прекращения поставок от Газпрома

Вчера, 10:44

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Молдавия закупает газ на случай прекращения поставок от Газпрома
Фото из открытых источников

Молдавская государственная компания Energocom на аукционе купила 10 миллионов кубических метров газа и отправила его в резерв. Эта операция проведена на случай, если Газпром перестанет поставлять топливо в страну. Об этом сообщается в официальной пресс-службе компании.

Уточняется, что покупка была осуществлена Energocom при реализации общего проекта с одним из крупных европейских банков, то есть с использованием взятых в кредит денег. У кого именно закуплен газ не сообщается, но приводятся сведения, что храниться он будет на украинской территории.

Сейчас молдавские компании покупают топливо у Газпрома по цене более тысячи долларов за кубический метр. С октября Газпром стал поставлять в государство газа меньше на 30%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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