Американские политические власти выставляют на продажу из резерва 15 миллионов баррелей нефти

В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
В США выставляются на продажу 15 миллионов баррелей нефти на рынок топлива из государственного резерва. Распоряжение политические власти отдали вследствие недавно принятого решения международной организацией, включающей государства, добывающие значительный объем нефти, ОПЕК+ о снижении суточной выработки нефти из месторождений на два миллиона барреля.
"Министерство энергетики опубликует завтра утром (в среду, — прим. ред.) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках", – сообщили в администрации.
Еще весной в США администрация заявила о выставлении 180 миллионов этих единиц объема топлива на продажу в целях снижения цен на него на рынке. Теперь после поступления этих 15 миллионов баррелей обозначенный весной общий объем исчерпан. Сообщается, что при определенной экономической ситуации будут готовиться из резерва на рынок новые объемы нефти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
В России уже начали хоронить мужчин, мобилизованных с 21 сентября для участия в «военной спецоперации». В числе...Подробнее
Учителю одной из школ Архангельской области принесли повестку из военкомата. В этой связи Минпросвещения направило...Подробнее
Мобилизованных из Перми вернули домой после того, как их уже отправили на автобусах в Оренбургскую область. Об этом...Подробнее
Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику. В Ярославской области...Подробнее
Еланский гарнизон (Свердловская область) после объявления в России частичной мобилизации стал учебным центром. В первые...Подробнее
В Ярославской области повестки раздавали медицинским работникам, и теперь они будут учиться обращаться с оружием и рыть...Подробнее
Белгород по факту является не только приграничным городом, но и прифронтовым. ВСУ регулярно бьют по российским военным...Подробнее
Пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева ответила на вопрос о том, могут ли призывать в...Подробнее
Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств,...Подробнее
Комментировать