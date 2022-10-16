Американские политические власти выставляют на продажу из резерва 15 миллионов баррелей нефти

Сегодня, 14:44

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Американские политические власти выставляют на продажу из резерва 15 миллионов баррелей нефти
Фото из открытых источников

В США выставляются на продажу 15 миллионов баррелей нефти на рынок топлива из государственного резерва. Распоряжение политические власти отдали вследствие недавно принятого решения международной организацией, включающей государства, добывающие значительный объем нефти, ОПЕК+ о снижении суточной выработки нефти из месторождений на два миллиона барреля.

"Министерство энергетики опубликует завтра утром (в среду, — прим. ред.) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках", – сообщили в администрации.

Еще весной в США администрация заявила о выставлении 180 миллионов этих единиц объема топлива на продажу в целях снижения цен на него на рынке. Теперь после поступления этих 15 миллионов баррелей обозначенный весной общий объем исчерпан. Сообщается, что при определенной экономической ситуации будут готовиться из резерва на рынок новые объемы нефти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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