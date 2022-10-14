Руководитель ОПЕК+ заявил о нестабильности рынка нефти

Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств, занимающихся добычей этого сырья и регулированием ее объемов, ОПЕК+. Сегодня ее руководитель отметил, что на этом рынке фиксируется нестабильность.

«Рынки нефти переживают период крайней волатильности», – сказал он на встрече с министром алжирского правительства, занимающимся вопросами энергетики и горнодобывающей промышленности.

Руководитель ОПЕК+ также подчеркнул, что одной из задач организации является принятие мер для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Ранее он, как и алжирский министр, выступал за проведение решения о снижении объемов добычи нефти государствами, которые составляют ОПЕК+. Это решение было недавно принято организацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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