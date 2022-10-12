Гросси рассказал о переговорах вокруг Запорожской АЭС

В переговорах по вопросу формирования зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции наметились позитивные сдвиги. Об этом рассказал генеральный директор всемирной организации, следящей за атомной энергетической промышленностью, МАГАТЭ Гросси.

"Приближаемся к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлемая, и нам необходимо принять скорейшие меры, чтобы защитить АЭС", – сказал он.

Гросси отметил, что проводил интенсивные переговоры с представителями политических властей России и Украины в течение последней недели. Несколько дней назад он посещал Киев, а во вторник встречался в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Недавно он прибыл в Польшу.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией на территории Европы, она имеет шесть энергетических блоков. В настоящее время она включена в федеральную собственность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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