Гросси рассказал о переговорах вокруг Запорожской АЭС

В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
В переговорах по вопросу формирования зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции наметились позитивные сдвиги. Об этом рассказал генеральный директор всемирной организации, следящей за атомной энергетической промышленностью, МАГАТЭ Гросси.
"Приближаемся к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлемая, и нам необходимо принять скорейшие меры, чтобы защитить АЭС", – сказал он.
Гросси отметил, что проводил интенсивные переговоры с представителями политических властей России и Украины в течение последней недели. Несколько дней назад он посещал Киев, а во вторник встречался в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Недавно он прибыл в Польшу.
Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией на территории Европы, она имеет шесть энергетических блоков. В настоящее время она включена в федеральную собственность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
После объявления в России мобилизации многие россияне предпочли выехать в другие страны и в числе таких стран, где...Подробнее
Мужчины, попадающие под частичную мобилизацию, отправляются в военторги. При этом местные власти заявляют что бойцы...Подробнее
Как действовать тем, кого сотрудники военкомата не застали дома, рассказали на правительственном портале «Объясним.ру»....Подробнее
В Польше на нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка топлива вследствие повреждений этой инфраструктуры. Об этом...Подробнее
В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных. В частности, об этом...Подробнее
В России с 21 сентября проходит мобилизация, и объявил ее президент РФ Владимир Путин. Мобилизованные граждане...Подробнее
На территории Украины, где Россия проводит специальную военную операцию, уже погибли пятеро мобилизованных жителей...Подробнее
Литва в лице министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Об этом...Подробнее
Врачи из Петербурга не смогли улететь за границу. Их с рейса на Египет сняли прямо в Пулково. Даже «официальная бронь...Подробнее
Комментировать