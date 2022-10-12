Глава Ростуризма Догузова заявила о недоступности россиянам в Турции карт TROY

Сегодня, 13:24

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Глава Ростуризма Догузова заявила о недоступности россиянам в Турции карт TROY
Фото из открытых источников

В Турцию гражданам РФ лучше ехать с наличными деньгами. Потому как карту Troy в этой стране они оформить не смогут. Это следует из комментария главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По ее словам, российская сторона сейчас ищет пути для решения вопросов с безналичной оплатой. В качестве альтернативного способа оплаты покупок россиянами рассматривалась платежная система Troy. Тем не менее россиянам она продолжает оставаться недоступной.

«Оформить карту Troy наши туристы пока не могут, - пояснила Догузова у себя в Telegram-канале. - Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции».

Поэтому наличные деньги продолжают оставаться самым удобным способом оплаты своих покупок. Даже если речь о рублях. В стране есть пункты обмена, где российские деньги можно обменять на лиры.

Ранее сообщалось о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и Vak?fBank решили отказаться от использования российской платежной системы «Мир».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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