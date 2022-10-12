Глава Ростуризма Догузова заявила о недоступности россиянам в Турции карт TROY

В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
В Турцию гражданам РФ лучше ехать с наличными деньгами. Потому как карту Troy в этой стране они оформить не смогут. Это следует из комментария главы Ростуризма Зарины Догузовой.
По ее словам, российская сторона сейчас ищет пути для решения вопросов с безналичной оплатой. В качестве альтернативного способа оплаты покупок россиянами рассматривалась платежная система Troy. Тем не менее россиянам она продолжает оставаться недоступной.
«Оформить карту Troy наши туристы пока не могут, - пояснила Догузова у себя в Telegram-канале. - Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции».
Поэтому наличные деньги продолжают оставаться самым удобным способом оплаты своих покупок. Даже если речь о рублях. В стране есть пункты обмена, где российские деньги можно обменять на лиры.
Ранее сообщалось о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и Vak?fBank решили отказаться от использования российской платежной системы «Мир».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб...Подробнее
После объявления в России мобилизации многие россияне предпочли выехать в другие страны и в числе таких стран, где...Подробнее
Мужчины, попадающие под частичную мобилизацию, отправляются в военторги. При этом местные власти заявляют что бойцы...Подробнее
Как действовать тем, кого сотрудники военкомата не застали дома, рассказали на правительственном портале «Объясним.ру»....Подробнее
Бизнесмен Евгений Пригожин призвал к консолидации российского общества. Соответствующее заявление предпринимателя...Подробнее
В Польше на нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка топлива вследствие повреждений этой инфраструктуры. Об этом...Подробнее
В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных. В частности, об этом...Подробнее
На территории Украины, где Россия проводит специальную военную операцию, уже погибли пятеро мобилизованных жителей...Подробнее
В России с 21 сентября проходит мобилизация, и объявил ее президент РФ Владимир Путин. Мобилизованные граждане...Подробнее
Врачи из Петербурга не смогли улететь за границу. Их с рейса на Египет сняли прямо в Пулково. Даже «официальная бронь...Подробнее
Комментировать