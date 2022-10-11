LRT: Литва передаст Украине самоходные минометы 120 мм и бронетехнику

Литва в лице министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Об этом информирует издание LRT.

По его словам, Литва передаст Киеву зимнюю форму и снаряжение для холодов.

«Мы выделим дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году, а также предоставим самоходные 120-мм минометы на платформе 113, бронетехнику, тепловизоры, беспилотники, другую технику», — проинформировал министр обороны.

Анашаускас добавил, что страна продолжит принимать активнейшее участие в программе обучения украинцев военному делу. До Рождества запланировано выпустить еще 400 профессиональных военных.

Это, подчеркнул глава Минобороны, вклад Вильнюса в международную инициативу Запада по обучению личного состава ВСУ.

Стоит напомнить, что вчера в Британии закончили обучение еще 10 тысяч украинских военнослужащих. Ожидается, что вскоре они вернутся в страну и примут участие в боевых действиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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