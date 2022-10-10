В Польше сообщили об утечке нефти на трубопроводе

Сегодня, 11:34

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В Польше сообщили об утечке нефти на трубопроводе
Фото из открытых источников

В Польше на нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка топлива вследствие повреждений этой инфраструктуры. Об этом рассказал вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов. Сегодня утром польский оператор трубопровода Pern передал информацию о зафиксированной утечке нефти. При этом не сообщалось, когда поломка будет исправлена. 

«Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет», – сказал Андронов.

Уточняется, что техническая неисправность обнаружена только на одной нитке нефтепровода, через которую топливо поставляется в Германию. Андронов добавил, что в Польше продолжается прием топлива, что свидетельствует о наличии в государстве соответствующих емкостей.

Через другие нитки транспортировка нефти продолжается. Отмечается, что функционирует та из них, по которой в Германию отправляется топливо, привезенное на танкерах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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