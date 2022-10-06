Финляндия запретила вывозить в Россию сигареты и моющие средства

Сегодня, 13:09

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Финляндия запретила вывозить в Россию сигареты и моющие средства
Фото из открытых источников

Немногочисленные россияне, которые еще имеют возможность попасть на территорию Финляндии, не смогут вернуться в РФ с традиционными покупками. В финской таможне рассказали о том, что заработали дополнительные ограничения в рамках восьмого пакета санкций.

Под запретом на вывоз теперь сигареты, сигариллы и другие табачные изделия, пишет «Фонтанка».

«Вы не можете ввозить сигареты, так как новый пакет санкций ЕС вступил в силу 7 октября», — поведала сотрудник пресс-службы таможни Суоми Реетта Салонен.

Она подчеркнула, что исключений для личного ввоза нет.

В список запретов попали также косметика и моющие средства. Однако популярный Fairy под санкции не попал.

Напомним, ранее власти Финляндии ограничили въезд на территорию страны для большинства граждан России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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