Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

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Многие турецкие отели 3-4* уже готовятся к осеннему периоду. Такое предупреждение для туристов опубликовал АТОР. Эксперты отмечают, что с наступлением бархатного сезона цены на отдых в Турции несколько снизились, но по-настоящему низких цен можно не ждать.
При этом туроператоры предупреждают, что прежде всего раскупают бюджетные средства размещения.
Цены, по данным туроператоров, самые разные. Тур в отель категории 3* в Кемере на двоих в середине сентября на «все включено» — от 80 тыс. руб. И это предложение туроператора Coral Travel из наиболее выгодных, отмечают в АТОР.
«Пегас» предлагает туры «все включено» в Анталье от 85,1 тыс. рублей.
PAC Group — 3* в Сиде за 77, 5 тыс. руб. на двоих, но на завтраках.
«Четвёрки» — от 82.3 – 89 тыс. руб. в зависимости от туроператора.
«Пятерки» начинаются от 91.5 тыс. руб., продолжаются 205 тыс. руб. на двоих, например ANEX Tour по такой цене предлагает Nirvana Cosmopolitan 5*.
Добавим, что, по данным туроператоров, в отличие от бюджетных отелей, в «пятёрках» и выбор, и скидки довольно больше.
Подобрать себе тур в Турцию от любого крупного российского туроператора по гарантированно лучшим ценам можно в одном из известных онлайн-агрегаторов пакетных туров на Level.Travel.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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