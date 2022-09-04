Власти Индии нашли способ еще больше снизить стоимость нефти из РФ

Российская нефть по низкой цене помогает экономике Индии расти быстро, однако в Нью-Дели хотят большего. Власти Индии хотят добиться максимального ускорения роста экономики страны, а для этого необходимо приобрести как можно больше российских ресурсов по минимальной цене. И это касается не только нефти, пишет издание «Репортер».

Индия осознает, что находится в особом положении. На неё обращен взор и Запада, и России. Нью-Дели в данный момент может полностью изменить важность игроков на мировой арене, сместив баланс сил на себя.

Индийский министр нефти и газа Сингха Пури заявил, что они тщательно взвесят требования «Большой Семерки» по ограничению роста цен на нефть. Это значит, что руководство страны еще не до конца определилось в своей позиции. С одной стороны, Индия не хочет терять связи с Западом, а с другой стороны, стремится получить максимально выгодные условия для приобретения горючего. Индия желает получить некоторые уступки от России. Нью-Дели надеется на получение этих уступок, и у России нет возможности отказать ему.

Получается, что Россия не может отказаться от поставок нефти на азиатский рынок, а Запад пытается склонить Индию на свою сторону в борьбе с РФ. Индия может получить максимальный выигрыш, если цены на российскую нефть станут еще ниже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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