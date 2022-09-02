В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США

В Сети появились снимки военно-транспортного самолета С-17А, который находится на стоянке аэропорта. По данным ряда СМИ, самолет прилетел в аэропорт столицы Казахстана. Цель визита американского борта в Нур-Султан неизвестна, однако уже высказываются предположения о том, что Казахстан может быть замешан в поставках вооружений в Украину.

Журналисты выдвигают такую версию из-за того, что, по их словам, полет данного самолета в Казахстан не отслеживался мониторинговыми ресурсами, а сам борт, с высокой долей вероятности, используется США для переброски техники и вооружений для ВСУ, которую привозят в польский Жешув. Доказательств данной информации у журналистов нет, так как в настоящий момент не удалось идентифицировать бортовой номер С-17А. Впрочем, что это даст, никто не объясняет. США обладают десятками подобных транспортных самолетов и могут перевозить на них почти все что угодно и куда угодно.

В Казахстане цель прибытия американского самолета в Нур-Султан пока не комментируют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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