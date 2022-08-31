Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

Зависимость Европы от российского газа, похоже, подходит к концу, говорят энергетические и политические аналитики. Это потенциально снижает риск дальнейших перебоев с поставками в то время, когда многие опасаются, что Россия может полностью прекратить поставки зимой.

Европа в последние месяцы пережила резкое падение экспорта газа из России, традиционно являющейся ее крупнейшим поставщиком энергоресурсов. Это усугубило ожесточенный спор между Брюсселем и Москвой и усилило риск рецессии и нехватки газа зимой.

В качестве причины сокращения поставок Россия назвала западные санкции, которые не позволили провести надлежащее техническое обслуживание оборудования. Европейские политики, однако, считают сокращение поставок политическим маневром, призванным посеять неопределенность в блоке из 27 стран и поднять цены на энергоносители на фоне натиска Кремля на Украину.

Агата Демаре, директор по глобальным прогнозам в исследовательской и консалтинговой фирме The Economist Intelligence Unit, заявила CNBC, что Кремль, похоже, использует энергоресурсы в качестве оружия и «сжигает мосты» с Европой.

На вопрос, подходит ли конец энергетическому влиянию России на Европу, Демаре ответила: «Да. На самом деле, очень даже».

«Европа движется к очень трудной зиме, вероятно, к двум годам очень трудной адаптации с большим количеством экономических проблем. Но тогда Европа, по сути, станет более независимой с более диверсифицированным составом», — сказал Демаре.

«И это означает, что энергетическое оружие России станет бесполезным», — добавила она. «Мы считаем, что Россия знает об этом, и именно поэтому она уже сейчас прекращает поставки газа или вызывает неопределенность, потому что понимает, что если она хочет нанести ущерб Европе, она должна сделать это сейчас. Это вопрос «сейчас или никогда».

Германия до недавнего времени покупала более половины своего газа у России. Тем не менее крупнейшая экономика Европы в настоящее время опережает график в своей гонке по заполнению подземных хранилищ газа, чтобы иметь достаточно топлива для обогрева домов в холодные месяцы.

Аналитики сообщили CNBC, что в последние недели Германия смогла быстро восполнить свои запасы газа благодаря нескольким факторам. К ним относятся поставки из Норвегии, Нидерландов и других стран, падение спроса на фоне резкого роста цен на энергоносители, переход предприятий с газа на другие виды топлива, а также предоставление правительством кредитных линий на сумму более 15 миллиардов евро (15,06 миллиарда долларов) для пополнения хранилищ.

По последним оценкам энергетической ассоциации BDEW, потребление газа в Германии из России в августе упало до 9,5%. Это ниже 60% за тот же период прошлого года.

Данные BDEW показывают, что Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию, обеспечив почти 38% потребления Германии в прошлом месяце. По оценкам, Нидерланды, второй по величине поставщик Германии, в августе поставили примерно 24% газа в ФРГ.

Ян Бреммер, президент консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group, на прошлой неделе написал в Твиттере, что «все больше похоже, что Германия сможет пережить зиму без жесткого нормирования» даже в худшем случае, когда Россия полностью перекроет краны.

«Энергетическое влияние России на Европу почти закончилось», - сказал Бреммер.

В то время как ЕС находится на пути к достижению целей по заполнению хранилищ газа, аналитики предупреждают, что одного этого будет недостаточно.

Ожидается, что сокращение спроса будет необходимо для обеспечения того, чтобы хранимого топлива хватило на достаточно долгое время, чтобы адекватно обеспечивать домохозяйства и предприятия в течение зимы.

Джейкоб Мандель, старший сотрудник по сырьевым товарам в британской консалтинговой компании Aurora Energy Research, сказал, что если ЕС полностью заполнит свои газовые хранилища до наступления зимы, в лучшем случае этих запасов хватит примерно на три месяца.

«Угроза дефицита остается, — сказал Мандель. - Неожиданное похолодание может быстро истощить запасы, если импорт не поспеет за темпами изъятия (из ПХГ)».

Последние данные, собранные отраслевой группой Gas Infrastructure Europe, показывают, что ПХГ в совокупости в ЕС заполнены более чем на 80%, в то время как подземные хранилища Германии заполнены на 84% в преддверии зимы.

Андреас Шредер, глава отдела энергетической аналитики ICIS, службы разведки сырьевых товаров, сказал CNBC по телефону, что влияние России на энергетику Европы «еще не заканчивается, но оно ослабевает — медленно, но верно».

«Мы все еще находимся в условиях рекордно высоких цен, поэтому очевидно, что сокращение потоков действительно влияет на европейские рынки до такой степени, что у нас сверхвысокие цены», — сказал Шредер.

«Если зима будет мягкая, нам нужно меньше сокращать потребление, но если зима окажется суровой, нам нужно больше. Сейчас все зависит от погоды», - считает Шредер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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