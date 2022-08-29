Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

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Иранские военные в водах Персидского залива попытались похитить американский беспилотный аппарат Saildrone Explorer.
В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка иранцев украсть американский беспилотный аппарат Saildrone Explorer. Провести эту операцию попытался вспомогательный корабль ВМС Ирана Shahid Bazia, пишет Авиа.про.
Иранские военные захватили аппарат Shahid Bazia и пытались отбуксировать его в территориальные воды Ирана. Поскольку они не отвечали американцам, которые пытались с ними связаться, то патрульный корабль ВМС США Thunderbolt открыл предупредительный огонь. Иранцы сразу же бросили беспилотный аппарат и ушли в направлении побережья Ирана.
Стоит отметить, что хотя с американского судна был открыт предупредительный огонь, Иран не стал отвечать и предпочел не обострять ситуацию. Поэтому никакого ответа от Ирана не последовало. Впрочем, это понятно, так как аппарат Saildrone Explorer пытались похитить в нейтральных водах.
Как сообщают некоторые источники, Иран создал свои дроны, изучив беспилотник США, который упал на иранской территории. Возможно, аппарат Saildrone Explorer иранцы также хотели похитить, чтобы создать его аналог уже для своих нужд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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