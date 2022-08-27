Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Швеция объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он оценивается в 1 миллиард крон - это порядка 100 миллионов долларов.
Объявление о выделении средств в поддержку Украины сделала глава правительства Королевства Магдалена Андерссон в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официально решение будет оформлено в ближайшее время», — цитирует премьера Швеции агентство ТАСС.
Эта страна начала оказывать финансовую и военную помощь Украине с марта текущего года. Швеция поставила ВСУ технику для разминирования, противотанковые гранатометы, автоматические винтовки и другое обмундирование и оружие. Что войдет в новый пакет военной помощи, не уточняется.
Швеция ранее также выделила Национальному банку Украины 57,8 миллиона долларов для поддержки украинской экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который...Подробнее
Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....Подробнее
Россиянам рассказали о неожиданном изменении, которое вводится Сбербанком в отношении всех владельцев банковских карт....Подробнее
Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками...Подробнее
Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...Подробнее
Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....Подробнее
Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет...Подробнее
Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...Подробнее
Множество детских площадок в Петербурге непригодны для посещения из-за их плачевного состояния. Объекты не...Подробнее
Комментировать