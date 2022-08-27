Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

Швеция объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он оценивается в 1 миллиард крон - это порядка 100 миллионов долларов.

Объявление о выделении средств в поддержку Украины сделала глава правительства Королевства Магдалена Андерссон в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официально решение будет оформлено в ближайшее время», — цитирует премьера Швеции агентство ТАСС.

Эта страна начала оказывать финансовую и военную помощь Украине с марта текущего года. Швеция поставила ВСУ технику для разминирования, противотанковые гранатометы, автоматические винтовки и другое обмундирование и оружие. Что войдет в новый пакет военной помощи, не уточняется.

Швеция ранее также выделила Национальному банку Украины 57,8 миллиона долларов для поддержки украинской экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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