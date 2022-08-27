Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов
Фото из открытых источников

Швеция объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он оценивается в 1 миллиард крон - это порядка 100 миллионов долларов.

Объявление о выделении средств в поддержку Украины сделала глава правительства Королевства Магдалена Андерссон в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официально решение будет оформлено в ближайшее время», — цитирует премьера Швеции агентство ТАСС.

Эта страна начала оказывать финансовую и военную помощь Украине с марта текущего года. Швеция поставила ВСУ технику для разминирования, противотанковые гранатометы, автоматические винтовки и другое обмундирование и оружие. Что войдет в новый пакет военной помощи, не уточняется.

Швеция ранее также выделила Национальному банку Украины 57,8 миллиона долларов для поддержки украинской экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

Сегодня, 14:24

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

26-08-2022, 13:09

Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

26-08-2022, 12:39

Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

26-08-2022, 09:44

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

25-08-2022, 11:49

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

24-08-2022, 09:14

Итальянский боевой корабль прошел Босфор, несмотря на запрет Турции

22-08-2022, 14:59

Politico: США планируют поставить Украине управляемые дальнобойные снаряды Excalibur

20-08-2022, 16:19

Курортная Анталья предлагает европейцам перезимовать в тепле и сэкономить

20-08-2022, 15:24

Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор MIT изобрел лучший материал для микрочипов

19-08-2022, 14:44

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

18-08-2022, 11:44

La Repubblica: Российский крейсер «Варяг» заблокировал американскую авианосную ударную группу

15-08-2022, 12:34

В Дании выразили желание ограничить выдачу виз жителям РФ

13-08-2022, 21:54

Вертолеты НАТО устраивают провокации с российскими поездами в Европе

10-08-2022, 15:34

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

9-08-2022, 16:49

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

4-08-2022, 22:54

Эксперт Коротченко оценил идею об отправке 100 тысяч добровольцев из КНДР на Донбасс

4-08-2022, 14:44

YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

4-08-2022, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Сегодня, 16:11

0

Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...

Подробнее
Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

27-08-2022, 17:39

0

18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который...

Подробнее
Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

Вчера, 12:19

0

Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....

Подробнее
Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

27-08-2022, 12:14

0

Россиянам рассказали о неожиданном изменении, которое вводится Сбербанком в отношении всех владельцев банковских карт....

Подробнее
Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

0

Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками...

Подробнее
Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Вчера, 07:59

0

Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Вчера, 16:44

0

Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....

Подробнее
Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

Вчера, 14:09

0

Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет...

Подробнее
Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Сегодня, 10:39

0

Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...

Подробнее
Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

27-08-2022, 17:59

0

Множество детских площадок в Петербурге непригодны для посещения из-за их плачевного состояния. Объекты не...

Подробнее