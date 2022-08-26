Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

Вчера, 18:49

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Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ
Фото из открытых источников

Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками топлива из России. По его словам, на данный момент «Газпром» стал монополистом. На данный момент компания владеет 50% акций в акционерном обществе «Молдовгаз» (плюс 1 акция), также «Газпрому» отдали в доверительное управление акции администрации Приднестровья (это еще 13,44%).

Проблемой с поставками из России стало подорожание голубого топлива — за год цена выросла в четыре раза. Теперь «Молдовгаз» не может собрать необходимые средства, чтобы осуществить оплату по графику, указанному в контракте. Помимо этого, поставки газа оказались под угрозой и за счет нарушения договоренностей по проведению аудита долга Молдовы перед Россией. Вместе с пенями это составляет 709 миллиардов долларов.

Кишинев отказывается идти на переговоры с Москвой, несмотря на требования граждан. Власти считают, что за более дешевый газ Россия потребует политических уступок, которые правительство Молдовы не хочет делать. В результате пока образовался замкнутый круг: платить за газ Молдова не может из-за роста цен, цены растут на мировых рынках, выходом из тупика могли бы стать прямые переговоры с Россией, но власти Молдовы вести такие переговоры не могут и не хотят, цены растут еще больше, пишет издание Евразия.Эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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