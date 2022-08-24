Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

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Халук Байрактар, гендиректор турецкой Baykar, заявил о том, что компания отказывается продавать свои беспилотники Bayraktar России. В интервью ВВС он заверил, что предприятие полностью на стороне Украины и намерено и впредь поддерживать ее.
Халук Байрактар - зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он женат на дочери лидера страны. Стало быть, Байрактар не стал бы акцентировать внимание на моментах, если бы его взгляды с тестем не совпадали.
Глава компании заверил журналистов, что «ничто не затмит сотрудничество с Украиной». Сумма, которую могла бы предложить Россия за партию беспилотников, какой бы огромной она не была, роли не играет.
«Деньги не являются приоритетом для нашей компании. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам бы не предлагали, не может быть и речи о том, чтобы передать беспилотники России», - сообщил господин Байрактар.
Ранее стало известно о том, что компания приобрела на Украине земельный участок, на котором намерена построить завод по производству БПЛА Bayraktar TB2, которые планируется оснащать украинскими двигателями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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