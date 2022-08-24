Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины
Халук Байрактар - гендиректор турецкой Baykar

Халук Байрактар, гендиректор турецкой Baykar, заявил о том, что компания отказывается продавать свои беспилотники Bayraktar России. В интервью ВВС он заверил, что предприятие полностью на стороне Украины и намерено и впредь поддерживать ее.

Халук Байрактар - зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он женат на дочери лидера страны. Стало быть, Байрактар не стал бы акцентировать внимание на моментах, если бы его взгляды с тестем не совпадали.

Глава компании заверил журналистов, что «ничто не затмит сотрудничество с Украиной». Сумма, которую могла бы предложить Россия за партию беспилотников, какой бы огромной она не была, роли не играет.

«Деньги не являются приоритетом для нашей компании. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам бы не предлагали, не может быть и речи о том, чтобы передать беспилотники России», - сообщил господин Байрактар.

Ранее стало известно о том, что компания приобрела на Украине земельный участок, на котором намерена построить завод по производству БПЛА Bayraktar TB2, которые планируется оснащать украинскими двигателями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

Сегодня, 13:09

Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

Сегодня, 12:39

Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

Сегодня, 09:44

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Вчера, 11:49

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

24-08-2022, 09:14

Итальянский боевой корабль прошел Босфор, несмотря на запрет Турции

22-08-2022, 14:59

Politico: США планируют поставить Украине управляемые дальнобойные снаряды Excalibur

20-08-2022, 16:19

Курортная Анталья предлагает европейцам перезимовать в тепле и сэкономить

20-08-2022, 15:24

Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор MIT изобрел лучший материал для микрочипов

19-08-2022, 14:44

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

18-08-2022, 11:44

La Repubblica: Российский крейсер «Варяг» заблокировал американскую авианосную ударную группу

15-08-2022, 12:34

В Дании выразили желание ограничить выдачу виз жителям РФ

13-08-2022, 21:54

Вертолеты НАТО устраивают провокации с российскими поездами в Европе

10-08-2022, 15:34

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

9-08-2022, 16:49

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

4-08-2022, 22:54

Эксперт Коротченко оценил идею об отправке 100 тысяч добровольцев из КНДР на Донбасс

4-08-2022, 14:44

YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

4-08-2022, 12:39

Шпионские страсти: США и Великобритания в истерике – ФБР берут под «колпак» иноземцы

4-08-2022, 10:49

Граждане РФ массово поехали в Европу через Норвегию

3-08-2022, 15:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах

Сегодня, 15:58

0

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...

Подробнее
Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

24-08-2022, 15:04

0

В Чечне был убит чеченский оппозиционер модератор чата Telegram-канала 1Adat (запрещен в РФ) Салман Тепсуркаев. Об этом...

Подробнее
Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

24-08-2022, 07:04

0

Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале сентября. С приходом осеннего сезона...

Подробнее
Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

24-08-2022, 09:14

0

Глава МО Испании заявила о том, как в дальнейшем будет выполняться СВО Российской Федерации на территории Украины....

Подробнее
Все торговые центры в Москве «заминированы»

Все торговые центры в Москве «заминированы»

24-08-2022, 15:19

0

В экстренные и оперативные службы столицы поступили сообщения о «заминировании» всех торговых центров в Москве. Как...

Подробнее
Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

24-08-2022, 11:34

0

В здании администрации Орловской области утром в среду, 24 августа, в результате поджога вспыхнул пожар. Имеются...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

Сегодня, 13:48

0

Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется...

Подробнее
Российские гитаристы столкнулись с дефицитом струн

Российские гитаристы столкнулись с дефицитом струн

24-08-2022, 12:29

0

Программа импортозамещения в полной мере не работает. По крайней мере, в РФ уже вовсю начал ощущаться дефицит струн для...

Подробнее
Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

Вчера, 10:24

0

Даурен Карабаев, замглавы правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз»,...

Подробнее
Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Вчера, 11:49

0

Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут...

Подробнее