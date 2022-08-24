Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

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Сербия принялась готовиться к возможной атаке НАТО с воздуха на фоне продолжающегося напряжения в отношениях с Косово. В Белграде не исключают, что Альянс может использовать боевую авиацию. По этой причине сербы вдоль границы с Косово начали разворачивать приобретенные у России «Панцирь-С».
Согласно данным Авиа.Про, Сербия закупила у Москвы как минимум три зенитно-ракетных пушечных комплекса. Общее количество таких ЗРК достигло шести.
Учитывая размеры страны, их может быть достаточно для того, чтобы минимизировать шансы на успех авиации НАТО в случае налета.
Ранее Белград стянул на границу с Косово тяжелую бронетехнику. В частности, СМИ узнали о 30 отправленных танках и таком же количестве БТР и бронеавтомобилей.
Президент страны Александр Вучич говорил о том, что Сербия стремится сделать все необходимое для того, чтобы избежать вооруженного конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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