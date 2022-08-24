Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

Призывы прямо вмешаться в вооруженный конфликт между Россией и Украиной в Польше начали звучать чаще. Эксперты в своих многочисленных интервью указывают, что статья 5 НАТО уже может быть применена для защиты член-участниц Альянса от угрожающих безопасности действий со стороны России.

Уже несколько стран блока заявили о том, что пункт о коллективной обороне начнет действовать сразу же, как только на захваченной российской армией Запорожской АЭС произойдет утечка радиации или еще какая-либо катастрофа, которая так или иначе затронет не только территорию Украины.

В Польше Россию называют ядерным «террористом» и уже прорабатывают вопросы наращивания своего военного контингента на калининградском направлении.

Да и вообще, на фоне проведения Россией СВО Варшава намерена серьезно увеличить свои ВС, пополнить запасы современной военной техникой и оружием производства США, а также некоторых других стран. Так, например, в Корее будут закуплены новейшие танки.

«От польского руководства мы все чаще слышим, что Польша жаждет восстановить историческую справедливость и вернуть свои утраченные земли…», - пишет агентство Русская весна.

Так, к примеру, генерал Вальдемар Скшипчак недавно призвал задуматься о «возвращении Калининграда» - его Варшава считает своей исторической территорией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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