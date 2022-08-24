Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
Призывы прямо вмешаться в вооруженный конфликт между Россией и Украиной в Польше начали звучать чаще. Эксперты в своих многочисленных интервью указывают, что статья 5 НАТО уже может быть применена для защиты член-участниц Альянса от угрожающих безопасности действий со стороны России.
Уже несколько стран блока заявили о том, что пункт о коллективной обороне начнет действовать сразу же, как только на захваченной российской армией Запорожской АЭС произойдет утечка радиации или еще какая-либо катастрофа, которая так или иначе затронет не только территорию Украины.
В Польше Россию называют ядерным «террористом» и уже прорабатывают вопросы наращивания своего военного контингента на калининградском направлении.
Да и вообще, на фоне проведения Россией СВО Варшава намерена серьезно увеличить свои ВС, пополнить запасы современной военной техникой и оружием производства США, а также некоторых других стран. Так, например, в Корее будут закуплены новейшие танки.
«От польского руководства мы все чаще слышим, что Польша жаждет восстановить историческую справедливость и вернуть свои утраченные земли…», - пишет агентство Русская весна.
Так, к примеру, генерал Вальдемар Скшипчак недавно призвал задуматься о «возвращении Калининграда» - его Варшава считает своей исторической территорией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
В Чечне был убит чеченский оппозиционер модератор чата Telegram-канала 1Adat (запрещен в РФ) Салман Тепсуркаев. Об этом...Подробнее
Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале сентября. С приходом осеннего сезона...Подробнее
Глава МО Испании заявила о том, как в дальнейшем будет выполняться СВО Российской Федерации на территории Украины....Подробнее
В экстренные и оперативные службы столицы поступили сообщения о «заминировании» всех торговых центров в Москве. Как...Подробнее
В здании администрации Орловской области утром в среду, 24 августа, в результате поджога вспыхнул пожар. Имеются...Подробнее
Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется...Подробнее
Программа импортозамещения в полной мере не работает. По крайней мере, в РФ уже вовсю начал ощущаться дефицит струн для...Подробнее
Даурен Карабаев, замглавы правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз»,...Подробнее
Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут...Подробнее
Комментировать