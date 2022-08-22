Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Сегодня, 11:49

0

Image 16+
Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере
Фото из открытых источников

Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут Финляндия и Швеция. Благодаря этому под эгидой Североатлантического альянса окажутся семь из восьми арктических государств мира. Об этом в своей статье для газеты The Globe and Mail написал Йенс Столтенбенг, генеральный секретарь НАТО.

«Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере, а также возможности по усилению наших балтийских союзников», - сказано в его публикации.

Ранее Арвидас Анушаускас, министр обороны входящей в Альянс Литвы, заявил о том, что сразу после того, как Финляндия и Швеция станут членами военно-политического блока, Калининградская область превратится в самый уязвимый российский регион.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Сегодня, 11:49

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

Вчера, 09:14

Итальянский боевой корабль прошел Босфор, несмотря на запрет Турции

22-08-2022, 14:59

Politico: США планируют поставить Украине управляемые дальнобойные снаряды Excalibur

20-08-2022, 16:19

Курортная Анталья предлагает европейцам перезимовать в тепле и сэкономить

20-08-2022, 15:24

Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор MIT изобрел лучший материал для микрочипов

19-08-2022, 14:44

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

18-08-2022, 11:44

La Repubblica: Российский крейсер «Варяг» заблокировал американскую авианосную ударную группу

15-08-2022, 12:34

В Дании выразили желание ограничить выдачу виз жителям РФ

13-08-2022, 21:54

Вертолеты НАТО устраивают провокации с российскими поездами в Европе

10-08-2022, 15:34

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

9-08-2022, 16:49

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

4-08-2022, 22:54

Эксперт Коротченко оценил идею об отправке 100 тысяч добровольцев из КНДР на Донбасс

4-08-2022, 14:44

YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

4-08-2022, 12:39

Шпионские страсти: США и Великобритания в истерике – ФБР берут под «колпак» иноземцы

4-08-2022, 10:49

Граждане РФ массово поехали в Европу через Норвегию

3-08-2022, 15:29

Тайваньский военный самолет открыл по китайскому Су-35 предупредительный огонь

3-08-2022, 00:29

Global Times: армия КНР начнет боевые действия, если Запад атакует первым

2-08-2022, 09:34

РВ: Как вчера чуть не вспыхнула настоящая война на Балканах

1-08-2022, 14:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов

Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов

23-08-2022, 14:41

0

Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...

Подробнее
СП: США не стоит «качать права», чтобы не напороться на «Кинжал»

СП: США не стоит «качать права», чтобы не напороться на «Кинжал»

22-08-2022, 20:19

0

Украино-российский конфликт обострил непростые отношения между Россий и США, что может привести к ядерной катастрофе....

Подробнее
Козин уверен, что ВС России необязательно брать Киев для победы в СВО

Козин уверен, что ВС России необязательно брать Киев для победы в СВО

23-08-2022, 06:59

0

Российский военный эксперт рассказал, нужно ли брать Львов и Киев, чтобы победить Украину. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

Вчера, 07:04

0

Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале сентября. С приходом осеннего сезона...

Подробнее
Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

Вчера, 09:14

0

Глава МО Испании заявила о том, как в дальнейшем будет выполняться СВО Российской Федерации на территории Украины....

Подробнее
Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

Вчера, 11:34

0

В здании администрации Орловской области утром в среду, 24 августа, в результате поджога вспыхнул пожар. Имеются...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российские гитаристы столкнулись с дефицитом струн

Российские гитаристы столкнулись с дефицитом струн

Вчера, 12:29

0

Программа импортозамещения в полной мере не работает. По крайней мере, в РФ уже вовсю начал ощущаться дефицит струн для...

Подробнее
Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

Вчера, 15:04

0

В Чечне был убит чеченский оппозиционер модератор чата Telegram-канала 1Adat (запрещен в РФ) Салман Тепсуркаев. Об этом...

Подробнее
Аналитики ISW сообщил о наступлении ВС РФ на Николаев

Аналитики ISW сообщил о наступлении ВС РФ на Николаев

23-08-2022, 11:59

0

Войска РФ ведут наступление на Николаев, сообщает Американский «Институт изучения войны» (ISW) в сводке за минувшие...

Подробнее
Все торговые центры в Москве «заминированы»

Все торговые центры в Москве «заминированы»

Вчера, 15:19

0

В экстренные и оперативные службы столицы поступили сообщения о «заминировании» всех торговых центров в Москве. Как...

Подробнее