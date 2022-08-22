Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут Финляндия и Швеция. Благодаря этому под эгидой Североатлантического альянса окажутся семь из восьми арктических государств мира. Об этом в своей статье для газеты The Globe and Mail написал Йенс Столтенбенг, генеральный секретарь НАТО.

«Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере, а также возможности по усилению наших балтийских союзников», - сказано в его публикации.

Ранее Арвидас Анушаускас, министр обороны входящей в Альянс Литвы, заявил о том, что сразу после того, как Финляндия и Швеция станут членами военно-политического блока, Калининградская область превратится в самый уязвимый российский регион.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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