Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов
Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут Финляндия и Швеция. Благодаря этому под эгидой Североатлантического альянса окажутся семь из восьми арктических государств мира. Об этом в своей статье для газеты The Globe and Mail написал Йенс Столтенбенг, генеральный секретарь НАТО.
«Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере, а также возможности по усилению наших балтийских союзников», - сказано в его публикации.
Ранее Арвидас Анушаускас, министр обороны входящей в Альянс Литвы, заявил о том, что сразу после того, как Финляндия и Швеция станут членами военно-политического блока, Калининградская область превратится в самый уязвимый российский регион.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
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