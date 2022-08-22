Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

Сегодня, 09:14

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Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев
Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Глава МО Испании заявила о том, как в дальнейшем будет выполняться СВО Российской Федерации на территории Украины. Министр обороны Испании Маргарита Роблес считает, что РФ постоянно изменяет сцену для проведения боевых действий против Украины. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн издания «Военное обозрение». 

Маргарита Роблес акцентировала внимание на том обстоятельстве, что в данный момент мероприятия специальной военной операции осуществляются армейскими подразделениями Российской Федерации «в южной и восточной частях Украины». Однако, по мнению главы МО Испании, «они могут распространиться на другие территории в любое время»

«Разведслужбы всего мира предупреждают, что российский президент Владимир Путин, с высокой степенью вероятности, готов к нанесению нового мощного удара в столице Украины городе Киеве, либо других частях этого государства», — подчеркивает Роблес. 

В речи руководителя МО Испании в который раз звучит фразеология: пресловутый «весь мир». Как утверждает Маргарита Роблес, СВО на территории Украины будет «долгой и очень трудной». В то же время госпожа испанский министр совсем ничего не упомянула о том, что в руках военного блока НАТО имеется ключ, который может в любой момент остановить военные действия. 

Этот ключ, как известно, заключается в принятии условий России относительно взаимных письменных и юридически заверенных гарантий безопасности. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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