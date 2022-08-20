Итальянский боевой корабль прошел Босфор, несмотря на запрет Турции

Весной текущего года Турция официально установила запрет на проходы военных кораблей через пролив Босфор на принадлежащих странам Черноморского региона территориях. Несмотря на это, стало известно, что итальянский боевой корабль «Франческо Мибелли» прошел через Босфор и Мраморное море, остановившись, как утверждается, у самой кромки Черного моря.

Эсминец ВМС Италии «Франческо Мибелли» вооружен четырьмя типами крылатых ракет и может представлять собой достаточно серьезную угрозу, тем более что цель визита последнего на окраину Черного моря пока что остается неизвестной.

«По сообщениям местных турецких пользователей Сети, начиная с 12 числа этого месяца, эсминец ВМС Италии с бортовым номером D-561 под наименование «Франческо Мибелли» вышел из Средиземного моря через Дарданеллы (Босфор) и Мраморное море. Известно о том, что корабль первоначально прибыл в Стамбул. Это первый военный корабль НАТО, посетивший Турцию с момента начала СВО. Он остановился у кромки Черного моря, не углубляясь в его воды. Передвижение этого эсминца привлекло большое внимание. Существует опасность, что Турция откроется своему союзнику по НАТО — Италии, у которой относительно хорошие отношения с Россией, и пустит корабль в Черное море. Эсминец «Франческо Мибелли» был главной силой ВМС Италии в 1990-е годы», — сообщает издание «Sohu».

В Турции пока что не дают официальных комментариев относительно пересечения итальянским боевым кораблем Босфора. Однако корабль находится на окраине Черного моря уже полторы недели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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