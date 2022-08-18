Politico: США планируют поставить Украине управляемые дальнобойные снаряды Excalibur

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»
Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...Подробнее
Авторитетная американская газета Politico, ссылаясь на информацию своего осведомленного источника во власти, рассказала о том, что Соединенные Штаты планируют передать Украине для использования против ВС РФ в ходе СВО управляемые дальнобойные активно-реактивные снаряды Excalibur.
«США планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша», - уточнил информатор журналистов.
Срок поставки не определен, но очевидно, что речь идет не о далекой перспективе.
Меж тем вчера США объявили об очередном пакете военной помощи ВСУ на сумму 775 миллионов долларов. В нем, помимо беспилотников, снарядов для гаубиц и остального вооружения, вошли также ракеты для высокоточных артиллерийских систем HIMARS.
M982 Excalibur запускаются из гаубиц и славятся своими «интеллектуальными» выстрелами на расстояние до 57 километров. Дело в том, что отклонение стандартных снарядов составляет в пределах 200-300 метров, а у управляемого - всего 4. Неимоверная точность стала возможной за счет GPS и умения снаряда планировать к цели из верхней точки баллистической траектории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...Подробнее
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