Курортная Анталья предлагает европейцам перезимовать в тепле и сэкономить

Турция решила с выгодой для себя использовать газовые сложности, с которыми рискуют столкнуться европейцы предстоящей зимой. Предприимчивые туристические агентства и отельеры Антальи начали предлагать пенсионерам из ЕС «пакеты длительного проживания».

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, они пытаются убедить граждан Евросоюза, что прожить в ближайшую зиму в местных отелях им обойдется дешевле, чем зимовать дома и платить огромные деньги за коммунальные услуги.

Предприимчивые турки даже произвели необходимые расчеты. Так, горсовет Антальи, оперируя данными ФРГ в открытом доступе, выяснил, что немецкой семье из четырех человек в предстоящем зимнем сезоне за «коммуналку» и продукты питания придется тратить на 3461 евро больше, нежели в предыдущие годы.

В новом же «пакете длительного проживания» в отеле четыре звезды сутки будут обходиться пенсионерам всего в 21 евро - и это уже с питанием.

Наглядный пример по «туру» в трехзвездочную гостиницу. Перелет в обе стороны, трансфер из аэропорта, а также питание три раза в сутки в период с 15 ноября по 10 января составит всего 511 евро. В четырехзвездочном отеле несколько дороже - 1209 евро, в пятизвездочном - 9,9 тысячи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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