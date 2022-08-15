«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд».

Автор публикации отмечает запутанность истории с британским самолетом-разведчиком RC-135W, который ранее зашел в воздушное пространство близ Мурманска.

Как бы о вторжении речь не идет, ибо британцы заблаговременно запросили разрешение на пролет разведывательного борта. Также известно, что экипаж самолета находился в постоянном контакте с авиадиспетчерами РФ, хотя гражданские диспетчеры, как правило, никогда не ведут военные самолеты и не общаются с пилотами.

«Пересечение границы воздушного пространства России британским самолетом было попыткой проверить скорость реагирования нашей противовоздушной обороны – как скоро она сможет засечь RC-135W Rivet Joint», – предположил заместитель председателя думского комитета по обороне Вячеслав Попов.

Он добавил, что всего в 14 км от мыса Святого Носа находится закрытое административно-территориальное образование Островной с пунктом базирования Северного флота Гремиха. Оно вызывает неподдельный интерес у британцев.

В посольстве Великобритании в РФ на сей счет заявили, что RC-135W выполнял «рутинную операцию» над Норвежским и Баренцевым морями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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