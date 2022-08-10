В Дании выразили желание ограничить выдачу виз жителям РФ

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Правительство Дании хочет сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне военных действий в Украине, сообщают СМИ. Министр по делам интеграции Коре Дюбвада сказал, что нужно под эгидой ЕС найти общеевропейское решение по этому вопросу.
«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — прокомментировал он.
Глава МИД Дании Еппе Кофод не исключает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам закрыть свои границы для всех россиян может стать реальностью. Отмечается, что за пять месяцев 2022 года в три раза больше россиян получили разрешение на въезд в королевство, чем за весь 2021 год. Он отметил, что это вызывает удивление.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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