Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

На Западе считают, что наступление российских войск на территории Украины замедляется. Поэтому, чтобы перехватить инициативу, ВСУ должны активнее действовать против ВМФ России.

Таким образом рассуждает американский военный эксперт Брент Сэдлер, отслуживший ранее на флоте 26 лет. Он предположил, что для Украины наступил самый подходящий момент для нанесения ответного удара. ВМФ России, по его мнению, очень уязвим. Разумеется, для этого ВСУ потребуется западная помощь.

Речь не идет о военных действиях двух флотов «стенка на стенку».

СМИ США утверждает, что эффективное применение ВСУ противокорабельных ракет «Нептун», собственно против российского крейсера «Москва» и получения зарубежного вооружения той же категории уже заставили ВМФ России внести коррективы в свои военно-морские операции.

Но противокорабельные комплексы ничего не способны сделать с четырьмя российскими субмаринами, действующими в Черном море и наносящими ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Но если их удастся нейтрализовать, то у России не будет возможности перебросить другие, так как Турция не позволит им пройти через свои проливы.

И хотя сейчас Украина не располагает противолодочными средствами, она могла бы получить их от западных стран. В этом случае, считает Сэдлер, у нее появится шанс очистить Черное море от российского Военно-морского флота и тем самым кардинально изменить стратегический баланс в регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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