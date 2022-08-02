Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

Сегодня, 22:54

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Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос
Фото из открытых источников

Военные Вооруженных сил Российской Федерации остановили азербайджанскую военную операцию «Возмездие». 

Российская армия, задействованная как миротворцы на территории Армении и Нагорного Карабаха, предотвратила наступление войск Азербайджана и стабилизировала обстановку на границе, несмотря на большую напряженность.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал контингент миротворцев из России оказать влияние на Азербайджан, чтобы не допустить развязывания военного конфликта.

«Мы ожидаем, что российские миротворцы предотвратят любую попытку пересечения линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а проникнувшие за эту линию соприкосновения азербайджанские подразделения будут выведены оттуда», — заявил Никол Пашинян.

Азербайджанская сторона выдвинула ультиматум, связанный с демилитаризацией непризнанной республики Нагорного Карабаха. Она подчеркнула, что в противном случае никаких переговоров не может быть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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