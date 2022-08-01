Тайваньский военный самолет открыл по китайскому Су-35 предупредительный огонь

Азиатские средства массовой информации сообщают о военном инциденте над водами Тайваньского пролива. Убедившись, что самолет с Нэнси Пелоси действительно направляется на Тайвань, китайское командование отдало приказ об отправке в сторону острова истребителей Су-35 НОАК. При этом сообщается, что навстречу им вылетели боевые самолеты тайваньских военно-воздушных сил.

По последним данным, над водами Тайваньского пролива была зафиксирована стрельба из авиационной пушки. При этом данные разнятся. Если одни азиатские источники сообщают, что речь идет о воздушном бое, то другие пишут, что это был «предупредительный огонь», открытый одним из самолетов ВВС Тайваня.

О том, чем закончилась стрельба, пока не сообщается. Тем временем появились первые кадры с приземлением американского «правительственного» борта в аэропорту Тайбэя и выхода из самолета спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она одета в розовый костюм, на лице – санитарная маска. В аэропорту Тайбэя американскую делегацию встречали десятки представителей администрации Тайваня и сотни журналистов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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