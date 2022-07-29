РВ: Россия впервые объединила военных Сирии и курдов против Турции

Сегодня, 00:54

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РВ: Россия впервые объединила военных Сирии и курдов против Турции
Фото из открытых источников

Впервые за всю историю Вооруженные силы Сирии и военные подразделения курдов провели совместные военные учения по форсированию водных преград в районе Алеппо в Сирии. Крупные военные сборы и учения позволили войскам спецназа и артиллеристов отработать свои навыки.

Так, совместные силы Сирийской Арабской Республики и курдов соорудили понтонную переправу, вели активные действия на танках при огневой поддержки артиллерии. Прошли обучения и по использованию беспилотных летательных аппаратов. Учения прошли по самому высшему разряду. 

Стоит уделить внимание, что танкистов из Сирии готовили военные инструкторы из армии России.

«Также сирийские танкисты, прекрасно подготовленные российскими военными инструкторами, успешно отработали подводное вождение и вступление в бой с противником после форсирования водной преграды при поддержке штурмовой авиации», — говорит эксперт. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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