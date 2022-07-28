Генерал в Пентагоне не знает, что делать с новейшими субмаринами ВМС Китая

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Высокопоставленные генералы Соединённых Штатов Америки не могут понять, что можно сделать с новейшими субмаринами Китайской Народной Республики, которые, с высокой степенью вероятности, могут существенно расширить военное присутствие Китая в Индийском океане, сообщает информационный новостной онлайн портал «Свободная Пресса».
В настоящее время в американских средствах массовой информации и среди всех военных США проводится активное обсуждение высказывания министра национальной обороны Китая Вэя Фэнхэ. Руководитель китайского военного ведомства сделал громкое заявление на форуме «Шангри-Ла», который на днях состоялся в Сингапуре. Министр Фэнхэ рассказал о том, что КНР имеет планы по разработке новых типов подводных лодок, сконструированных с наличием систем вертикального пуска для управляемых ракет подводного базирования и наземного поражения (LACM). Такие планы не понравились Соединённым Штатам Америки и государствам Запада.
Подобные замыслы вызвали их бурную критику в сторону Китая.
«Многие страны испытывают оружие, и неудивительно, что это делает Китай. Наше оружие предназначено для защиты национальных интересов собственного государства», — спокойно ответил генерал критикам.
Так, США этим подтвердили, что они проиграли военно-морскую гонку Китаю.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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