Генерал в Пентагоне не знает, что делать с новейшими субмаринами ВМС Китая

Высокопоставленные генералы Соединённых Штатов Америки не могут понять, что можно сделать с новейшими субмаринами Китайской Народной Республики, которые, с высокой степенью вероятности, могут существенно расширить военное присутствие Китая в Индийском океане, сообщает информационный новостной онлайн портал «Свободная Пресса».

В настоящее время в американских средствах массовой информации и среди всех военных США проводится активное обсуждение высказывания министра национальной обороны Китая Вэя Фэнхэ. Руководитель китайского военного ведомства сделал громкое заявление на форуме «Шангри-Ла», который на днях состоялся в Сингапуре. Министр Фэнхэ рассказал о том, что КНР имеет планы по разработке новых типов подводных лодок, сконструированных с наличием систем вертикального пуска для управляемых ракет подводного базирования и наземного поражения (LACM). Такие планы не понравились Соединённым Штатам Америки и государствам Запада.

Подобные замыслы вызвали их бурную критику в сторону Китая.

«Многие страны испытывают оружие, и неудивительно, что это делает Китай. Наше оружие предназначено для защиты национальных интересов собственного государства», — спокойно ответил генерал критикам.

Так, США этим подтвердили, что они проиграли военно-морскую гонку Китаю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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