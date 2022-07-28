Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои обязательства по зачистке территории Сирии от террористических организаций. Эти обвинения чрезвычайно абсурдны и являются, скорее всего, ответом на отказ РФ поддерживать турецкую специальную операцию на севере Сирии.
Чавушоглу отметил, что если раньше производилась зачистка территорий от боевиков ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), то сейчас якобы пришло время расправиться с курдскими движениями.
«Это цель операции, которая будет проведена в предстоящий период. Здесь до сих пор существует терроризм», — заявил он.
Однако его высказывание о нежелании выполнять обязательства не имеют ничего общего с реальностью. Россия постоянно ведет напряженную работу с курдами, требуя от них прекратить обострение ситуации. Турция же пытается своей спецоперацией захватить часть территории Сирии (та самая 30-километровая зона безопасности), а заодно и разделаться с курдами, которые являются ее личным врагом.
Впрочем, Чавушоглу не решился угрожать России из-за отказа поддерживать специальную операцию, поэтому можно предположить, что ситуация вряд ли будет обостряться в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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