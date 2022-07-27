ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

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Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала сделку с Южной Кореей о закупке 50 легких истребителей KAI FA-50. Варшава хочет избавиться от своих устаревших Су-22, и выбор пал на южнокорейские самолеты. Также польские власти хотят приобрести и другое вооружение у Сеула. Речь идет о танках K2 Black Panter и 155-мм гаубицах K9.
«Мы заинтересованы в закупке трех эскадрилий, а это 48 самолетов. Первая должна прибыть в Польшу в следующем году. Мы завершаем переговоры по этому поводу, мы близки к завершению», — говорит министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Варшава выбрала южнокорейские истребители неспроста. Дело в том, что KAI FA-50 схож с F-16, который на данный момент составляет основу боевого парка ВВС Польши.
«Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент – у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы», — подчеркнул Мариуш Блащак.
По имеющейся информации, первые истребители FA-50 поступят на вооружение ВВС Польши в следующем году. Польские пилоты провели испытательные полеты на данных истребителях, посетив для этого Южную Корею.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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