«Тагил» оседает не только на курортах Турции или Египта

Хотя основная масса так называемого «тагила», т. е. некультурных отдыхающих, находится на курортах Турции и Египта, на райских островах Мальдив тоже есть туристы, которые отличаются хамским поведением. Об этом российскому туристу, побывавшему на Мальдивах, рассказал местный гид. Кроме того, он представил своеобразный рейтинг стран, жители которых больше всего не нравятся местным.

Мальдивские острова стали раем для туристов со всех концов планеты. Вместе с тем островитяне очень лояльно относятся к любым гостям своего государства, т. к. получают значительный доход от туристического бизнеса.

«Персонал в отелях и в ресторанах настолько приветлив и доброжелателен, что начинаешь верить в то, что для местных любой турист на вес золота», — отметил блогер и добавил, что убедился в обратном после беседы с русскоязычной хозяйкой экскурсионного агентства с многолетним опытом работы.

Приведем рейтинг туристов, которых недолюбливают местные и гиды.

Первое место занимают туристы из Индии. Их поведение очень не нравится как продавцам экскурсий, так и местному обслуживающему персоналу.

«Частенько такие туристы прилетают на Мальдивы огромными семьями и их шумные таборы нарушают спокойный и размеренный отдых туристов в отелях, на пляжах и в поездках. Они необязательны, нечистоплотны и сильно навязчивы. Частенько гости из Индии привозят с собой специфический запах своей родины, который потом долго не выветривается в лифтах, номерах отелей и даже в кафе и ресторанах», — сообщил путешественник.

Второе место занимают россияне. По словам турагента, процитированного блогером, немногие соотечественники добираются до Мальдив, т. к. основная масса, так называемого «Тагила» оседает на курортах Турции или Египта, но и на далекие райские острова иногда заносит непонятным ветром таких, отдыхающих на широкую ногу и от всей души, россиян.

Чаще всего гости из России скандалят из-за шезлонгов на пляжах или отказываются за них платить. Кроме того, они везут в мусульманскую страну алкоголь, что запрещено правилами Мальдив. Некоторые особенно смышленые туристы переливают крепкие напитки в упаковку из-под сока и так доставляют спиртное до места назначения.

«Зачем так себя неприлично вести ради бутылки алкоголя многие местные жители и даже турагенты не понимают. Ведь в мире достаточно много стран, где алкоголь льется рекой, зачем платить приличные деньги за путевку на Мальдивы, чтобы банально гоняться за спиртным», — недоумевал автор.

Третье место занимают гости из Германии. Хотя принято считать немцев пунктуальными и сдержанными, однако местные и гиды видят приезжих с другой стороны.

«Туристы из Баварии очень капризны, частенько чересчур требовательны к обслуживающему персоналу и сопровождающим их гидам. Могут позволить себе опоздать или отказаться находиться в лодке или в автобусе с темнокожими туристами из других стран. Настороженно вслушиваются в русскую речь, но к славянам предельно вежливы и не позволяют себе лишнего», — поделился блогер и добавил, что немецкие туристы, как и россияне, охотно отправляются в алкотуры на специальные баржи, курсирующие вблизи туристических островов, где «отрываются по полной».

Четвертое место занимают туристы из Словении. По мнению собеседника автора, путешественники из этой страны — самые беспроблемные курортники.

Они не сильно капризны, очень доброжелательны и всегда оставляют приятное впечатление: «Они не торгуются за расценки на экскурсии, не опаздывают на трансфер, а самое главное — не шумят и не дебоширят во время морских прогулок и путешествий».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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