«Отбирают все, не продают куртки»: россияне удивлены приемом в Финляндии
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии коронавируса ранее была недоступной. Только за первые сутки после открытия границы ее пересекло 5 тысяч человек. Поезд в Хельсинки уже не ходит, но билеты на автобусные рейсы раскупили до осени.
Россияне были шокированы тем, как принимают их в Финляндии. На таможне - драконовские методы. То нельзя провозить, это... Шоп-туры тоже стали проблемой. «Затариться» так, как раньше, уже не получится.
Жительница Петербурга, побывавшая в Финляндии, рассказала в беседе с «МК», что больше не видит смысла в подобных поездках в соседнюю страну.
«Нынче список того, что нельзя покупать и что нельзя вывозить-ввозить, просто огромный. Смысла в таких поездках больше нет. На сайте таможни вывешены новые правила. Ввоз товаров дороже 300 евро запрещён. Вывоз из Финляндии тоже. Нельзя приобретать телефоны, практически любую технику, гаджеты, бинокли, дроны…», - говорит женщина.
Отношение финнов просто шокировало, признается собеседница газеты. Если они видят, что перед ними русский, отказываются вообще что-либо продавать.
«При нас кому-то не продали вполне обычную куртку. А водителю в Лаппе отказались продавать моторное масло, некоторые туристы хотели купить местные сим-карты - их развернули...», - дополнила жительница Петербурга свой рассказ.
И это не говоря уже, что на таможне придется пройти тщательнейший досмотр - это еще то испытание.
Она отметила, что такой нерадушный прием финнов не стоит списывать на пандемию коронавируса.
И сами финны, и таможня на своем официальном сайте четко дают понять, что все ограничения, с которыми сталкиваются, в том числе и физлица, связаны с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Со средины июля у россиян снова появилась возможность отправиться в соседнюю Финляндию, которая из-за пандемии...Подробнее
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