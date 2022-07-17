Танки НАТО могут быть сожжены ПТУР Hongjian-12 из КНР

Китай продолжает работать над новым вооружением, надеясь потеснить в будущем США на мировом рынке оружия. Недавно специалисты из Поднебесной создали противотанковую управляемую ракету, которая относится уже к третьему поколению. Она сможет уничтожать танки стран-участниц НАТО, информирует «Свободная Пресса».

Разработки ПТУР велись в Штатах, Израиле, ФРГ и ряде других стран. В списке и Китай. Еще в 2014 году корпорация North Industries представила свою ПТУР Hongjian-12. В мире она обрела известность под наименованием «Красная стрела».

К сему моменту Hongjian-12 имеется не только на вооружении КНР - известно, что часть ПТУР была поставлена Ирану. Специалисты разработали и модификации ракеты на твердотопливном двигателе - GAM-100 и GAM-102.

Судя по их техническим характеристикам, они смогут поражать бронетехнику противника с расстояния в 2,5 и 4 километра.

GAM-10X Китаем используется уже давно, но информации о поставках этих ракет на экспорт в открытых источниках нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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