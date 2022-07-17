Politico: спикер палаты представителей Пелоси заявила о намерении Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»

Сегодня, 10:14

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Politico: спикер палаты представителей Пелоси заявила о намерении Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уведомила государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что если Госдеп не внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс. О таком, якобы состоявшемся по телефону разговоре, со ссылкой на свои осведомленные источники пишет Politico.

Утверждается, что беседа Пелоси и Блинкена состоялась на этой неделе. Издание акцентирует внимание на том, что Нэнси Пелоси ясно дала понять, что закон, о котором идет речь, Конгресс может принять самостоятельно - даже без участия Госдепа. Хотя процедурно это будет более сложный способ, отмечает собеседник издания.

Еще в апреле нынешнего года пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс в ходе одного из брифингов сообщал о том, что Штатами изучается возможность о включении РФ, которая ведет СВО на Украине, в список стран-«пособников террористов», напоминает МК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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