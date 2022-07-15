EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

Сегодня, 09:49

0

Image 16+
EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»
Фото из открытых источников

Военный истребитель ВВС КНР, который изготовлен в Российской Федерации, вступил во взаимодействие в воздушном пространстве с другим боевым самолётом, производства Соединённых Штатов Америки. Такую информацию сообщил военный специалист Сакши Тивари из Индии, пишет на своих страницах новостное онлайн издание politros.com. 

Указанный инцидент в небе состоялся в июне нынешнего года. В воздушном взаимодействии участвовали два боевых самолёта: один — Су-30, купленный у России армией Китайской Народной Республики, и второй — C-130, произведённый в Соединённых Штатах Америки. В настоящее время известно лишь о том, что американское руководство ВВС, с высокой степенью вероятности, посчитало небезопасными действия экипажа Су-30. 

Очевидно, российский лётчик выполнил перехват незваного «гостя» из Америки. Со стороны Соединённых Штатов Америки в «воздушной дуэли» участвовала боевая крылатая машина Lockheed Martin C-130. Представитель военного ведомства США подполковник Мартин Мейнерс заметил, что экипажи ВВС США нередко сталкиваются с перехватами, но конкретно этот инцидент комментировать не стал. 

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил Запад в регулярных провокациях в небе. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

Сегодня, 09:49

Bloomberg: Евросоюз вынужденно сокращает экономическую помощь Украине

15-07-2022, 15:04

Аномальная жара в КНР угрожает нехваткой электроэнергии и ростом цен на мясо

14-07-2022, 08:54

С конвейера Boeing сошел уже 150-й противолодочный самолет P-8A Poseidon

12-07-2022, 15:34

Британская MI-6 заявила, что войска ВС РФ готовятся к новому наступлению на Украине

12-07-2022, 13:39

ВМС США: Военно-морские учения RIMPAC 2022 в Тихом океане не направлены против КНР

12-07-2022, 11:54

В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных баз в Швеции и Финляндии

7-07-2022, 00:14

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

6-07-2022, 08:54

В США учредили медаль ветеранов-атомщиков за испытания ядерного оружия

4-07-2022, 13:24

Россиянка сравнила поездку в санаторий Минска с отдыхом в 90-х

4-07-2022, 11:14

TNI: Маленькие красные китайцы могут взять остров Тайвань без боя

3-07-2022, 11:34

Президент Турции Эрдоган своим заявлением насторожил 29 стран НАТО

2-07-2022, 12:54

В Черногории большая часть конфликтных туристов являются гражданами РФ

30-06-2022, 23:29

США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»

29-06-2022, 13:24

F-35 ВВС Израиля оконфузились: два раза не попали по цели на глазах у Бенета и начальника ЦАХАЛ

28-06-2022, 11:49

Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

28-06-2022, 09:49

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

27-06-2022, 10:29

Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

26-06-2022, 09:44

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

25-06-2022, 10:09

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

25-06-2022, 07:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

14-07-2022, 15:29

0

Войска РФ 14 июля ударили по Виннице, о чем уже сообщили местные власти. В российских источниках говорится об ударе в...

Подробнее
Леонков заявил, что ВС РФ опережают США в гиперзвуковом оружии

Леонков заявил, что ВС РФ опережают США в гиперзвуковом оружии

14-07-2022, 15:24

0

Россия ушла далеко вперед в создании гиперзвукового оружия по сравнению с США, уверен военный эксперт Алексей Леонков....

Подробнее
Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

15-07-2022, 14:32

0

Не управлением, а «непрекращающимся позорищем» назвал политтехнолог Вадим Полежаев работу петербургских влаастей под...

Подробнее
Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

15-07-2022, 13:49

0

В ходе заседания Госдумы министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что в России будет увеличено...

Подробнее
Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

0

Сегодня стало известно о том, что тринадцатого июля ближе к часу ночи к полицейским Выборгского района обратился...

Подробнее
Bloomberg: Евросоюз вынужденно сокращает экономическую помощь Украине

Bloomberg: Евросоюз вынужденно сокращает экономическую помощь Украине

15-07-2022, 15:04

0

Анализируя текущую ситуацию вокруг украинского конфликта, обозреватели Bloomberg отмечают, что сокращение помощи...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

15-07-2022, 21:34

0

Сегодня появилась информация о том, что на территории Северной столицы в текущем году по программе капремонта жилья...

Подробнее
Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

Вчера, 13:49

0

Военный эксперт Владимир Гундаров предполагает, что Украина устроит провокацию против российских военных кораблей в...

Подробнее
EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

Сегодня, 09:49

0

Военный истребитель ВВС КНР, который изготовлен в Российской Федерации, вступил во взаимодействие в воздушном...

Подробнее
The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

Сегодня, 12:09

0

Из-за ситуации с Украиной президент США Джо Байден теряет шансы на переизбрание. Об этом заявил в статье на страницах...

Подробнее