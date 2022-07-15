EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

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Военный истребитель ВВС КНР, который изготовлен в Российской Федерации, вступил во взаимодействие в воздушном пространстве с другим боевым самолётом, производства Соединённых Штатов Америки. Такую информацию сообщил военный специалист Сакши Тивари из Индии, пишет на своих страницах новостное онлайн издание politros.com.
Указанный инцидент в небе состоялся в июне нынешнего года. В воздушном взаимодействии участвовали два боевых самолёта: один — Су-30, купленный у России армией Китайской Народной Республики, и второй — C-130, произведённый в Соединённых Штатах Америки. В настоящее время известно лишь о том, что американское руководство ВВС, с высокой степенью вероятности, посчитало небезопасными действия экипажа Су-30.
Очевидно, российский лётчик выполнил перехват незваного «гостя» из Америки. Со стороны Соединённых Штатов Америки в «воздушной дуэли» участвовала боевая крылатая машина Lockheed Martin C-130. Представитель военного ведомства США подполковник Мартин Мейнерс заметил, что экипажи ВВС США нередко сталкиваются с перехватами, но конкретно этот инцидент комментировать не стал.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил Запад в регулярных провокациях в небе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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