Аномальная жара в КНР угрожает нехваткой электроэнергии и ростом цен на мясо

Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты
Фармакологическая компания из США Bristol-Myers Squibb (BMS), которая проводит исследования иммуноонкологического...Подробнее
Жара в Китае вынудила регион обратиться к предприятиям и домохозяйствам с призывом использовать меньше энергии. В то же время опасения о неурожае вызвали резкий скачок цен на свинину.
По данным Национальной метеорологической администрации, 84 города по всей стране демонстрируют красные предупреждения высочайшего уровня. Это значит, что в ближайшие 24 часа температура может превысить 40 градусов по Цельсию. Шанхай впервые в этом году сообщил о 40 градусах жары в воскресенье, 13 июля.
Также волна жары подтолкнула спрос на электроэнергию до экстремального уровня во многих регионах, поскольку люди массово пользуются кондиционерами. Провинция Чжэцзян – крупный экспортный и производственный центр – призвала 65 миллионов жителей и предприятия экономить электроэнергию.
«Для обеспечения электроснабжения жителей и компаний… мы призываем все общество к совместным действиям по экономии электроэнергии», – сообщается в совместном заявлении энергетического управления провинции и Государственной энергосистемы.
По словам аналитиков нескольких китайских брокерских фирм, энергетическое бюро Чжэцзяна также нормировало подачу электроэнергии для некоторых энергоемких фирм, таких как производители полиэстера и компании по печати и окраске текстиля в городах Ханчжоу, Шаосин и Хайнин. Нынешняя жара и, как следствие, нормирование электроэнергии являют собой еще одну проблему для крупной обрабатывающей промышленности Китая, которая продолжает восстанавливаться после пандемии.
Центральная метеорологическая обсерватория предупредила, что высокая температура может негативно повлиять на производство кукурузы, сои, пшеницы и пастбища во многих северных провинциях, таких как Нинся, Внутренняя Монголия и Хэбэй.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Фармакологическая компания из США Bristol-Myers Squibb (BMS), которая проводит исследования иммуноонкологического...Подробнее
Возле западного побережья США в воздушном пространстве разорвалась гиперзвуковая ракета. Об этом сообщает...Подробнее
Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...Подробнее
При выполнении спецоперации на Украине погибли жители Мурманской области - рядовой Никита Сидякин и рядовой Юрий Сахно....Подробнее
Губернатор Александр Беглов не появился на финале Суперкубка РФ по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Наиболее...Подробнее
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с...Подробнее
Сотрудники полиции Фрунзенского района Северной столицы задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в...Подробнее
США проводят в Тихом океане учения RIMPAC 2022, которые, как заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм...Подробнее
Россия не отказалась от своих планов и готовит новое наступление на территории соседней Украины. Об этом говорится в...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга больше года готовились к переносу Большого порта, чтобы получить возможность построить на его...Подробнее
Комментировать