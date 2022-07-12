Аномальная жара в КНР угрожает нехваткой электроэнергии и ростом цен на мясо

Жара в Китае вынудила регион обратиться к предприятиям и домохозяйствам с призывом использовать меньше энергии. В то же время опасения о неурожае вызвали резкий скачок цен на свинину.

По данным Национальной метеорологической администрации, 84 города по всей стране демонстрируют красные предупреждения высочайшего уровня. Это значит, что в ближайшие 24 часа температура может превысить 40 градусов по Цельсию. Шанхай впервые в этом году сообщил о 40 градусах жары в воскресенье, 13 июля.

Также волна жары подтолкнула спрос на электроэнергию до экстремального уровня во многих регионах, поскольку люди массово пользуются кондиционерами. Провинция Чжэцзян – крупный экспортный и производственный центр – призвала 65 миллионов жителей и предприятия экономить электроэнергию.

«Для обеспечения электроснабжения жителей и компаний… мы призываем все общество к совместным действиям по экономии электроэнергии», – сообщается в совместном заявлении энергетического управления провинции и Государственной энергосистемы.

По словам аналитиков нескольких китайских брокерских фирм, энергетическое бюро Чжэцзяна также нормировало подачу электроэнергии для некоторых энергоемких фирм, таких как производители полиэстера и компании по печати и окраске текстиля в городах Ханчжоу, Шаосин и Хайнин. Нынешняя жара и, как следствие, нормирование электроэнергии являют собой еще одну проблему для крупной обрабатывающей промышленности Китая, которая продолжает восстанавливаться после пандемии.

Центральная метеорологическая обсерватория предупредила, что высокая температура может негативно повлиять на производство кукурузы, сои, пшеницы и пастбища во многих северных провинциях, таких как Нинся, Внутренняя Монголия и Хэбэй.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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