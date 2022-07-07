С конвейера Boeing сошел уже 150-й противолодочный самолет P-8A Poseidon

Сегодня, 15:34

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С конвейера Boeing сошел уже 150-й противолодочный самолет P-8A Poseidon
Фото из открытых источников

У знаменитой американской компании Boeing в июле нынешнего года своего рода юбилей. С конвейера сошел уже 150-ый по счету противолодочный самолет-разведчик P-8A Poseidon.

Известно, что новый борт будет нести службу на базе Военно-морских сил США Патаксент-Ривер.

В данный момент в распоряжении США находятся 112 противолодочных самолетов P-8A Poseidon, отмечает «Военное обозрение». По 12 бортов заполучили Австралия и Индия. Еще 9 таких самолетов Boeing приняты на вооружение еще одной страны НАТО - Королевского флота Великобритании.

P-8A Poseidon создавался на основе пассажирского Boeing 737–800. На оснащении у него имеется радиолокационная станция AN/APS-137D(V)5, а также AN/APY-10 - это комплекс радиотехнической разведки.

Во внутреннем отсеке данного самолета имеются гидроакустические буи - они позволяют обнаружить подлодки на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark.54. Оснащение предполагает противокорабельные ракеты «Гарпун» на внешних пилонах, а также ракеты «воздух-воздух» под названием «Сайдвайндер» для поражения воздушных целей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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