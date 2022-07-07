Британская MI-6 заявила, что войска ВС РФ готовятся к новому наступлению на Украине

Сегодня, 13:39

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Британская MI-6 заявила, что войска ВС РФ готовятся к новому наступлению на Украине
Фото из открытых источников

Россия не отказалась от своих планов и готовит новое наступление на территории соседней Украины. Об этом говорится в свежем отчете службы разведки МИ-6, которую ежедневно оглашает Министерство обороны Великобритании.

В тексте говорится, что основная часть боев в данное время ведется на Донбассе - причем, не только на территории Донецкой области, но и Луганской. И это притом, указывается в отчете, что ранее Минобороны РФ отчитывалось о захвате всей Луганщины. 

Продолжаются боевые действия на Славянском направлении.

«Российские войска, вероятно, продолжают оказывать военное давление на украинские силы, одновременно перегруппировываясь и перестраиваясь для дальнейших наступлений в ближайшем будущем», — резюмировали аналитики Ми-6.

Специальная военная операция России на Украине стартовала 24 февраля. За это время российским войскам удалось захватить один областной центр (Херсон), а также почти всю Луганскую область.

В то же время Украина намерена с помощью высокотехнологического оружия, которое ей поставляет Запад, и миллионной армии, формирующейся для наступления, вернуть потерянные территории. Причем, как заявляется, с Крымом включительно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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