В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных баз в Швеции и Финляндии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что альянс пока не планирует размещение военных объектов на территориях Швеции и Финляндии.

Он пояснил, эти государства могут сами себя защитить, так как они имеют высокий военный и стратегический уровень. По словам чиновника НАТО, у Швеции и Финляндии грозные национальные силы.

Очевидно, что перед Швецией и Финляндией на пути их вступления в Североатлантический альянс больше не стоят препятствия. Турция, которая блокировала процесс, уже не тормозит вхождение этих стран в альянс. Перед саммитом НАТО Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по безопасности. Таким образом, шведам и финнам открылась дорога для вступления в Альянс. Несмотря на быстрый процесс приема новых членов в НАТО, завершение процесса ратификации договора Стокгольму и Хельсинки придется ждать как минимум до осени, так как парламенты многих стран-членов альянса уходят на летние каникулы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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